È morto Gino Paoli l’autore del ‘Cielo in una stanza’ aveva 91 anni

(Adnkronos) – È morto oggi, martedì 24 marzo, all'età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era considerato uno dei maggiori esponenti della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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VISCARDI canta “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli | X Factor 2025 Live 4

Una selezione di notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Pogacar è un genio e va oltre il campione. La Sanremo vinta è un atto di giustizia; La nuova Fiera di Bergamo, padiglioni da raddoppiare e l’incognita dei soldi. Fontana: Valuteremo; H&M, tra 6 mesi scade il contratto Vertice in prefettura coi sindacati.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Pagina 1 | Gino Paoli è morto, lutto nel mondo della musica: Ci ha lasciato in serenitàSi è spento uno dei pilastri della scena musicale italiana all'età di 91 anni: la famiglia chiede massima riservatezza ... tuttosport.com

È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

Addio a Gino Paoli, a 91 anni si spegne uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana x.com