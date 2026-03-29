E' morto l' attore e cantautore David Riondino | aveva 73 anni

È deceduto all’età di 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore David Riondino, nato a Firenze nel 1952. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nelle ultime ore. Riondino aveva una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e della cultura. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

È morto all’età di 73 anni il cantautore, attore, regista, scrittore David Riondino. Era nato a Firenze nel 1952. A darne l’annuncio su Facebook è l’amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Riondino, dopo aver lavorato come bibliotecario alla Nazionale di Firenze, negli anni Settanta si avvicinò alla musica. Nel 1979 pubblicò il primo album e aprì i concerti di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi. Con Lu Colombo scrisse il celebre brano “Maracaibo”, diventato un classico degli anni Ottanta. Artista eclettico, spaziò tra musica, teatro, cinema e televisione, collaborando con autori e attori come Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Dario Vergassola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Addio a David Riondino, l'attore e cantautore fiorentino aveva 73 anni

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