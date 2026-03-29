È deceduto all’età di 73 anni l’attore, regista e cantautore. Negli ultimi anni l’artista aveva affrontato una grave malattia. La sua carriera ha spaziato dalla televisione al teatro, con anche il successo musicale di una hit molto nota interpretata da un’altra cantante. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

«Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo. Lui era il nostro capo visionario». È morto a 73 anni nella sua casa romana l’attore, regista e cantautore David Riondino. Artista poliedrico, voce colta del panorama culturale italiano, da tempo lottava contro una grave malattia. Tra le prime a darne l’annuncio, l’amica e designer Chiara Rapaccini con un post social: «Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Aveva fondato un gruppo rock che si chiamava Victor Jara (cantautore cileno assassinato, sostenitore di Allende). Eravamo tutti “compagni”, allora, di vita e politica», si legge a margine di due scatti. © EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. - VIA ANTONIO BORDONI 7 - 20124 MILANO CAP. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto David Riondino, attore, regista e cantautore: aveva 73 anni

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