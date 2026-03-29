È deceduto questa mattina a Roma David Riondino, attore e cantautore fiorentino di 73 anni. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Riondino è noto per aver scritto un tormentone molto popolare negli anni Ottanta.

David Riondino è morto questa mattina nella sua casa di Roma, all’età di 73 anni. L’artista fiorentino lottava da tempo contro una malattia. Il suo nome resterà legato a decenni di musica, teatro, televisione e satira italiana, in un percorso creativo difficilmente incasellabile in un’unica etichetta. I funerali si terranno martedì 31 marzo alle ore 11 nella Chiesa degli Artisti, a Roma. Nato a Firenze il 10 giugno 1952, figlio di un maestro elementare con frequentazioni nell’avanguardia culturale toscana, Riondino prima di diventare un artista a tempo pieno ha lavorato per dieci anni come bibliotecario presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È morto David Riondino: attore e cantautore, scrisse un tormentone cult degli anni ’80

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