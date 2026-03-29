David Riondino è morto a 73 anni l’attore e cantautore toscano

È morto a 73 anni l’attore, regista e cantautore toscano. La notizia è stata diffusa tramite un post su Facebook da Chiara Rapaccini, artista e illustratrice, amica di Riondino. La scomparsa dell’artista ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 73 anni l’attore, regista e cantautore David Riondino. A darne notizia su Facebook l’amica Chiara Rapaccini, artista e illustratrice. Martedì i funerali alle 11, alla Chiesa degli artisti, a Piazza del popolo, a Roma. Di seguito, il post di Chiara Rapaccini: “È morto David Riondino. Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Ci sono anch’io. David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava “Victor Jara” (cantautore cileno assassinato, sostenitore di Allende). Eravamo tutti “compagni”, allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell’unità. David era il nostro capo visionario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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