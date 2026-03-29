È l’ultima battuta? | recensione del film diretto da Bradley Cooper

Il film diretto, prodotto e interpretato da Bradley Cooper uscirà nelle sale il 2 aprile. La pellicola vede nel cast Will Arnett nel ruolo principale. La data di uscita è confermata e il film rappresenta l’ultima produzione dell’attore e regista statunitense. La promozione ufficiale è già iniziata e le prevendite sono attive.

È l’ultima battuta?, film diretto, prodotto e interpretato da Bradley Cooper, debutterà in sala il prossimo 2 aprile con Will Arnett nel ruolo di protagonista. Di seguito la nostra recensione. Alex Novak (Will Arnett) e la moglie Tess (Laura Dern) decidono di divorziare. Poco tempo dopo Alex si trova a vagare per la città in una serata in cui lo sconforto lo attanaglia. Con la voglia di farsi un buon drink, arriva nei pressi di un bar in cui si fa stand-up comedy; decide di partecipare per evitare di pagare il biglietto di ingresso allo spettacolo e si trova magicamente proiettato in un mondo che lo sorprende e gli permette di superare la crisi in cui si è venuto a trovare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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