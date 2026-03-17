E’ l’Ultima battuta? | il nuovo film diretto da Bradley Cooper

Il nuovo film diretto da Bradley Cooper, intitolato È l’Ultima Battuta?, sta per essere presentato alla 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival. Dopo la partecipazione alla rassegna, il film sarà distribuito nelle sale italiane. La pellicola rappresenta uno dei principali eventi cinematografici in programma, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Il film diretto da Bradley Cooper, È l’Ultima Battuta?, si prepara a varcare la 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, e presto ad arrivare nelle sale italiane. Ma scopriamo di più di questa commedia agrodolce, prodotta da Searchlight Pictures, nelle sale italiane dal 2 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia. Divorzi e nuovi inizi. In È l’Ultima Battuta?, Alex (Will Arnett) affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre Tess (Laura Dern) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. I due dovranno confrontarsi con la gestione condivisa dei figli, la propria identità e la possibilità che l’amore possa assumere una nuova forma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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