Scontro tra un'auto e una moto nella Bergamasca morto il motociclista | ferita bimba di 6 anni
Un incidente grave si è verificato oggi a Ponteranica, in provincia di Bergamo. Un'auto e una moto si sono scontrate, e purtroppo il motociclista ha perso la vita sul colpo. A bordo dell’auto c’erano una donna e una bambina di 6 anni, entrambe ferite e portate in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica.
Scontro tra un'auto e una moto a Ponteranica (Bergamo): il motociclista è morto sul colpo, la bimba di 6 anni e la donna a bordo dell'auto sono state ricoverate in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ponteranica Bergamo
Ponteranica, scontro tra auto e moto: morto motociclista, ferite una 50enne e una bimba di 6 anni
Questa mattina a Ponteranica un incidente tra un’auto e una moto si è concluso con un bilancio tragico.
Ponteranica, scontro tra auto e moto: morto motociclista, ferite mamma 50enne e la figlia di 6 anni
Questa mattina a Ponteranica un incidente tra un’auto e una moto si è concluso tragicamente.
Ultime notizie su Ponteranica Bergamo
Argomenti discussi: Ancora uno scontro tra auto e motorino, un giovanissimo ferito; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Scontro tra un camion e un'auto sulla Palermo-Agrigento, tre morti; Incidente mortale sulla Cassia.
Ponteranica, scontro tra auto e moto: morto motociclista, ferite mamma 50enne e la figlia di 6 anniLa vittima è un centauro di 53 anni. Lo schianto alle 17 in via Moroni. In ospedale a Bergamo la conducente della vettura e una bambina ... msn.com
Ponteranica, scontro tra auto e moto in via Moroni: morto un motociclista di 53 anniGrave incidente stradale a Ponteranica (BG): scontro tra auto e moto in via Moroni. Muore un motociclista di 53 anni, ferite una donna e una bambina. msn.com
Incidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti. Traffico nella zona - facebook.com facebook
Taranto, scontro tra due auto: fra i cinque feriti anche due bambini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.