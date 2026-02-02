Scontro tra un'auto e una moto nella Bergamasca morto il motociclista | ferita bimba di 6 anni

Un incidente grave si è verificato oggi a Ponteranica, in provincia di Bergamo. Un'auto e una moto si sono scontrate, e purtroppo il motociclista ha perso la vita sul colpo. A bordo dell’auto c’erano una donna e una bambina di 6 anni, entrambe ferite e portate in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica.

