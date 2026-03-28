Un incidente mortale si è verificato nella serata di venerdì nella provincia di Roma, coinvolgendo un giovane di 25 anni residente ad Anzio. La vittima, Ivan Sartori, è deceduta a seguito di un incidente in moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il giovane viaggiava in sella a una moto KTM quando, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo Un tragico incidente si è verificato nella serata di venerdì nella provincia di Roma, dove ha perso la vita Ivan Sartori, 25enne residente ad Anzio. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 21 lungo la riviera Mallozzi. Il giovane viaggiava in sella a una moto KTM quando, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata contro un’auto parcheggiata, mentre il conducente è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Anzio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Ivan Sartori morto in un tragico incidente in moto

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