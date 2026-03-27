La nazionale bosniaca, guidata dal capitano Dzeko, sta affrontando le qualificazioni al prossimo Mondiale. Finora, la selezione ha partecipato alla fase finale di un torneo internazionale una sola volta, nel 2014, sotto la guida dell’allenatore Barbarez. Gli avversari che incontrerà nel percorso di qualificazione sono stati ufficialmente annunciati, con dettagli sui match e le date, mentre la squadra si prepara per le prossime sfide.

La prima maledizione è stata sconfitta, adesso si attende martedì per tentare di completare il percorso. La vittoria di Cardiff è stata la prima nei playoff per la Bosnia Erzegovina. Nelle quattro precedenti partecipazioni agli spareggi per i grandi tornei, i bosniaci erano sempre usciti male, perdendo quattro match e pareggiandone tre. La squadra che dal Galles viaggia verso casa ha una consapevolezza diversa, ha acquisito più coraggio e la sensazione che tutto si possa cambiare. Soltanto una volta, nel 2014 i gialloblù hanno gustato la fase finale della Coppa del Mondo, adesso ci riprovano con un avversario che rappresenta un altro tabù. In partite ufficiali l’Italia non ha mai perso contro i rivali della finale del playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il grande sogno Mondiale della Bosnia capitanata da Dzeko: ecco chi sono i nostri avversari

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