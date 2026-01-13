Coppa del Mondo | Franzoni Casse e Innerhofer davanti agli avversari nella prima prova in discesa

In occasione della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Wengen, gli atleti italiani Franzoni, Casse e Innerhofer si sono distinti nella prima prova in discesa, posizionandosi davanti agli avversari. La competizione, che si svolge sulla storica pista di Lauberhorn, rappresenta la prima delle tre tappe previste in questa tappa svizzera, confermando la buona forma degli atleti azzurri.

Wengen, 13 gennaio 2026 – L’Italia piazza la tripla in Coppa del Mondo di Sci Alpino a Wengen. Gli Azzurri comandano la prima delle tre prove in programma, previste per la tappa svizzera e in discesa sulla pista di Lauberhorn. Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer vanno veloci e lasciano tutti gli avversari alle spalle. Nelle giornate di domani e giovedì le altre prove in calendario. Nel week end si svolgerà il superG e in seguito ancora la discesa. Nella chiusura della gara ci sarà lo slalom. Come riporta fisi.org – Il primo assaggio del mitico tracciato del Canton Bernese vede Franzoni siglare il miglior riscontro in pressochè tutti i settori per fissare il tempo di riferimento in 2’28?68 con un margine di 1?45 su Casse, autore del miglior intermedio nel primo settore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

