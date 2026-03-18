La stagione di biathlon 2025-2026 si è conclusa a Holmenkollen, dove si sono disputate le ultime gare della Coppa del Mondo. Durante l’evento, sono saliti sul podio cinque atleti italiani, ma nessuno ha conquistato vittorie nelle competizioni femminili. L’appuntamento di Oslo-Holmenkollen rappresenta ormai il classico finale di stagione, che si ripete per la quarta volta negli ultimi cinque anni.

Anche l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon raggiunge il proprio epilogo. Per la quarta volta nell’ultimo lustro, il sipario calerà sulle nevi di Oslo-Holmenkollen, ormai assurta al ruolo di atto conclusivo della stagione agonistica. Inizialmente, la capitale era “solo” uno dei tanti impianti norvegesi a ospitare il massimo circuito. Negli anni ’80 e ’90 esisteva un’autentica rotazione con Steinkjer, Fagernes e Lillehammer. Tutto è cambiato con l’avvento del XXI secolo. Oslo ha mancato l’appuntamento solo per cause di forza maggiore (lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, oppure la pandemia e suoi strasichi).... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, a Holmenkollen cala il sipario sulla Coppa del Mondo. Cinque podi azzurri senza vittorie al femminile

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