Pari e spettacolo | il Futball Cava Ronco si ferma sull’1-1 contro il Castenaso

Il match tra Futball Cava Ronco e Castenaso si è concluso con un pareggio 1-1. La partita, molto equilibrata, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto combattuto e ricco di occasioni. Un risultato che riflette l’andamento equilibrato dell’incontro, con entrambe le formazioni che hanno dimostrato determinazione e attenzione in campo.

Una partita equilibrata, come dimostra l’andamento dei novanta minuti, nella quale i padroni di casa hanno accarezzato a lungo l’idea dei tre punti prima di subire il pareggio nel finale Finisce in parità il confronto tra il Futball Cava Ronco e il Castenaso al termine di una gara combattuta, intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti. Una partita equilibrata, come dimostra l’andamento dei novanta minuti, nella quale i padroni di casa hanno accarezzato a lungo l’idea dei tre punti prima di subire il pareggio nel finale. L’avvio è vivace: dopo appena cinque minuti Bergamaschi intercetta un passaggio di Magliozzi e lancia Casadei che, dal limite dell’area, calcia alto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

