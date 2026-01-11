Calcio Futball Cava Ronco cade in casa contro il Medicina Fossatone che ne fa tre

Il Futball Cava Ronco ha subito una sconfitta in casa contro il Medicina Fossatone, terminata con il risultato di 0-3. Le reti degli ospiti sono state segnate da Amaducci, Fini e Giorgioni. La squadra locale dovrà analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime partite di campionato.

Sconfitta casalinga per il Futball Cava Ronco che perde 3-0 contro il Medicina Fossatone, le reti di Amaducci, Fini e Giorgioni per gli ospiti. Al 36esimo il Medicina Fossatone trova il vantaggio con la rete di Amaducci che prima salta Raggi e buca Carroli in uscita. Al 76esimo Fini devia in rete. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

