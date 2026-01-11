Calcio Futball Cava Ronco cade in casa contro il Medicina Fossatone che ne fa tre

Il Futball Cava Ronco ha subito una sconfitta in casa contro il Medicina Fossatone, terminata con il risultato di 0-3. Le reti degli ospiti sono state segnate da Amaducci, Fini e Giorgioni. La squadra locale dovrà analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime partite di campionato.

Sconfitta casalinga per il Futball Cava Ronco che perde 3-0 contro il Medicina Fossatone, le reti di Amaducci, Fini e Giorgioni per gli ospiti. Al 36esimo il Medicina Fossatone trova il vantaggio con la rete di Amaducci che prima salta Raggi e buca Carroli in uscita. Al 76esimo Fini devia in rete.

Calciomercato, F.Cava Ronco: il trequartista Casadei. Bellaria: Grassi - Il primo, classe 2004, settore giovanile di Bologna ed Empoli, ha giocato in D nel Corticella. altarimini.it

La Valsanterno in casa del Futball Cava Ronco - Nella quarta di andata di Eccellenza, la Valsanterno farà visita al Futball Cava Ronco (ore 15,30) con gli uomini di Paterna e Felice che andranno a caccia della prima vittoria stagionale. ilrestodelcarlino.it

Tutto il Calcio che (non) Conta - SSD Futball Cava Ronco Quanto sono belli i ragazzi di casa FCR in gita a Canazei Un grande classico per una vera famiglia, nel senso totale della parola. Questa è una grande preparazione per il girone di ritorno, che sp - facebook.com facebook

