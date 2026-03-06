Portare le armi a Milano è da putt*** | dalla battuta al pestaggio 4 minorenni arrestati per tentato omicidio

Quattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione avvenuta in strada. Due di loro, entrambi di 17 anni, e gli altri di 16 anni, avrebbero picchiato e colpito con coltellate due giovani di 20 anni. L'episodio si è verificato dopo un commento offensivo riguardante il possesso di armi in città.

Quattro minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio: due 17enni e due 16enni avrebbero aggredito due 20enni, prendendo a calci e pugni uno e sferrando due coltellate all'altro.