Portare le armi a Milano è da putt*** | dalla battuta al pestaggio 4 minorenni arrestati per tentato omicidio

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione avvenuta in strada. Due di loro, entrambi di 17 anni, e gli altri di 16 anni, avrebbero picchiato e colpito con coltellate due giovani di 20 anni. L'episodio si è verificato dopo un commento offensivo riguardante il possesso di armi in città.

