Due detenuti evadono dal carcere minorile di Bologna fermati poco dopo I sindacati | Ennesimo evento critico

Due detenuti sono evasi dal carcere minorile di Bologna e sono stati fermati entrambe le volte. Il primo è stato catturato subito dopo l’evasione, mentre il secondo è stato arrestato alcune ore più tardi. I sindacati hanno commentato l'episodio definendolo un ennesimo evento critico all’interno della struttura.

Due detenuti sono evasi dal carcere minorile di Bologna. Uno è stato arrestato subito, l'altro poche ore dopo il tentativo di fuga. I sindacati di Polizia penitenziaria denunciano carenze strutturali e chiedono interventi urgenti sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Indagini sul carcere minorile di Casal del Marmo a Roma: “Agenti torturavano i detenuti”Dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Roma: avrebbero aggredito i dentenuti. Torture nel carcere minorile di Roma, Antigone denuncia: “È l’effetto del Decreto Caivano”Le indagini nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Casal del Marmo sono partite anche grazie ad un esposto... Contenuti utili per approfondire Due detenuti Due evasi dal carcere minorile di Bologna, uno arrestatoDue giovani detenuti sono evasi dal carcere minorile del Pratello di Bologna, mentre fruivano della permanenza all'aria. Uno è stato arrestato, l'altro, un ragazzo tunisino di 18 anni, è ancora in fug ... ansa.it Ennesima evasione dal Pratello: due ragazzini fuggiti, uno è già stato fermatoI minorenni, entrambi di 17 anni, sono scappati durante l’ora d’aria approfittando delle impalcature. La denuncia del sindacato Fsa Cnpp Spp ... msn.com