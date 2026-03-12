Torture nel carcere minorile di Roma Antigone denuncia | È l'effetto del Decreto Caivano

Un'associazione ha presentato un esposto che ha portato all'apertura di indagini su dieci agenti della polizia penitenziaria nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state pratiche di tortura all’interno della struttura, che vengono attribuite all’effetto del Decreto Caivano. Le autorità stanno approfondendo il caso per verificare le accuse.