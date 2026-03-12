Torture nel carcere minorile di Roma Antigone denuncia | È l'effetto del Decreto Caivano
Un'associazione ha presentato un esposto che ha portato all'apertura di indagini su dieci agenti della polizia penitenziaria nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state pratiche di tortura all’interno della struttura, che vengono attribuite all’effetto del Decreto Caivano. Le autorità stanno approfondendo il caso per verificare le accuse.
Le indagini nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Casal del Marmo sono partite anche grazie ad un esposto dell'associazione Antigone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Presunte torture nel carcere minorile di Casal del Marmo: l’esposto di Antigone ha dato il via all’inchiestaIl 7 luglio scorso Antigone aveva depositato un esposto in procura nel quale raccontava le presunte violenze subite da ragazzini reclusi nel carcere...
Nuovo rapporto Antigone sulla giustizia minorile: più che la criminalità esplode la stretta repressiva. Soprattutto dopo il decreto CaivanoIl Rapporto racconta la vita interna alle carceri – troppo spesso degradata anche quando queste accolgono giovani e giovanissimi – e il sistema...
Altri aggiornamenti su Decreto Caivano
Argomenti discussi: Anche i minori subiscono la morsa securitaria. Gli effetti ormai stabili del Decreto Caivano.
Torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, tra gli indagati anche un agente baresePugni, calci, schiaffi e oggetti contundenti contro i minori del carcere di Casal del Marmo in provincia di Roma. Tra i 10 agenti indagati anche un barese di 52 anni. trmtv.it
Violenze in carcere minorile, indagati dieci poliziottiViolenze nel carcere minorile di Casal del Marmo (Roma): indagati dieci poliziotti per lesioni, tortura e falso ideologico in atti pubblici. I fatti contestati si riferiscono al periodo compreso tra ... corrierenazionale.it