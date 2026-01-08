Pregiudicati e droga | licenza sospesa 10 giorni per un bar di Porto San Pancrazio

Il questore di Verona ha disposto la sospensione di dieci giorni della licenza di un bar in via Galileo Galilei, Porto San Pancrazio, a seguito di controlli relativi a pregiudicati e traffico di droga, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme vigenti.

Il questore di Verona ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della licenza di un esercizio pubblico situato in via Galileo Galilei, nel quartiere Porto San Pancrazio a Verona, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Roma, rissa vicino a un bar a Don Bosco: sospesa la licenza per 30 giorni Leggi anche: Teatro di un tentato omicidio, sospesa per 20 giorni la licenza a un bar di Treviglio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Risse ripetute: violenza al circolo. Dopo gli interventi della polizia la Questura sospende l’attività; Sarno sospesa per dieci giorni la licenza di un locale. Pregiudicati e droga: licenza sospesa 10 giorni per un bar di Porto San Pancrazio - Il provvedimento è stato adottato dal questore di Verona in seguito ai numerosi controlli svolti dagli agenti delle Volanti nel corso del 2025 e nei primi giorni del 2026 ... veronasera.it

Locale di Sarno trasformato in un 'covo' di pregiudicati, licenza sospesa dopo episodi di disordine pubblico - Sospesa per 10 giorni la licenza di un locale a Sarno, frequentato da pregiudicati e teatro di disordini. virgilio.it

Con un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un bar - A seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il Girasole, in via Dei Panigarola (Corvetto). milanotoday.it

La Polizia e la Guardia di Finanza di Taranto hanno arrestato un 24enne ed un 18enne, pregiudicati tarantini, con l'accusa di detenzione di droga, di arma clandestina e munizioni - facebook.com facebook

Traffico droga a Marsala, 9 condannati. Trenta anni a pregiudicato che aveva tentato di avviare giro di droga dentro il carcere #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.