presenza di pregiudicati e rissa con lesioni in un bar di crocetta di montello vicino treviso licenza sospesa

A Crocetta del Montello, vicino Treviso, la licenza di un bar è stata sospesa per sette giorni a seguito di un episodio di rissa con lesioni. Il locale, frequentato da soggetti con precedenti penali, è stato coinvolto in un episodio di violenza che ha portato alla decisione delle autorità di sospendere temporaneamente l’attività.

Un esecizio pubblico di Crocetta del Montello (Treviso) è stato destinatario della sospensione della licenza per 7 giorni. Il luogo era abituale punto di incontro per soggetti pregiudicati e scenario di episodi che hanno messo a rischio l’ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore di Treviso su proposta dei Carabinieri, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza collettiva. Licenza sospesa a un locale vicino Treviso Il provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso a seguito di una serie di controlli e interventi effettuati dall’Arma dei Carabinieri presso un bar di Crocetta del Montello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

