Dramma della solitudine a Omignano | 56enne trovato morto in casa

Questa mattina ad Omignano gli agenti hanno trovato un uomo di 56 anni senza vita nella sua casa. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni vicini hanno chiamato le forze dell’ordine, preoccupati per non averlo visto da qualche giorno. Sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le cause sono ancora da chiarire, ma si parla di un possibile episodio di solitudine o di problemi di salute. La vicenda ha lasciato sconvolta la comunità locale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Omignano Tragedia Argomenti discussi: Valeria Coloccini trovata morta in casa, non rispondeva da giorni: il dramma della solitudine dopo la morte dei due fratelli; La solitudine di Boccanegra con un grande Luca Salsi a Venezia; Trovato cadavere su una panchina. Senza tetto vittima del freddo nel parco diventato sua dimora; La diva del Bataclan. Il dramma di Audrey tra solitudine e social.

