Dramma della solitudine a Favara | 67enne trovato morto in casa

A Favara, un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di via IV Novembre. Il suo decesso è stato scoperto grazie al silenzio che ha attirato l’attenzione dei vicini, poiché viveva da solo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, mentre si attende l’esito delle analisi.

È stato il silenzio a far scattare l'allarme. Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via IV Novembre, a Favara,dove viveva da solo. Quando i soccorritori del 118 sono riusciti a entrare nell'appartamento, lo hanno trovato senza vita nel suo letto.Dai primi riscontri la.

