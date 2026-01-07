Caos in diretta Antonella Elia su tutte le furie per il paragone con Valeria Marini | Lei ha una personalità di me**a

Durante la puntata del 6 gennaio di Bella Mà, si è verificato un acceso confronto tra Antonella Elia e Pierluigi Diaco. La discussione ha attirato l’attenzione per il confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini, con quest’ultima definita con parole dure. La puntata si è distinta per i momenti di tensione, evidenziando le opinioni sincere dei protagonisti e i contrasti sul palco.

Durante la puntata del 6 gennaio di Bella Mà c'è stato uno scontro acceso tra Antonella Elia e Pierluigi Diaco. Il conduttore, mentre parlava con la sua ospite di una possibile collaborazione lavorativa nei prossimi mesi, ha citato Valeria Marini (con la quale solo pochi giorni fa aveva avuto un.

