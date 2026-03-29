Durante la puntata di sabato 28 marzo 2026 di Amici 25 si è verificato un acceso confronto tra due tra i protagonisti principali. La discussione si è innescata dopo una sfida canora, con uno dei partecipanti che ha rivolto una domanda riguardo a un malinteso tra i due. La situazione ha portato a un confronto diretto che ha coinvolto anche altri elementi dello studio.

L’atmosfera nello studio di Amici 25 si è fatta improvvisamente rovente durante la puntata di sabato 28 marzo 2026, trasformando una semplice sfida canora in uno scontro frontale tra due pilastri del programma. Tutto ha avuto inizio nella seconda manche, quando il giovane Riccardo è riuscito a imporsi su Gard, portando a casa una vittoria che ha immediatamente diviso la giuria e i professori. La miccia è stata accesa da un commento di Gigi D’Alessio, che ha lodato con enfasi la prova del ragazzo, scatenando la reazione immediata e piccata di Anna Pettinelli. Quello che doveva essere un normale confronto tecnico si è trasformato in pochi istanti in un duello verbale fatto di accuse reciproche e difese appassionate della propria visione artistica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Amici, è ancora scontro D’Alessio-Pettinelli: “Perché ce l’ha con lei”. Ipotesi clamorosa

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