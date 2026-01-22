Charter nautico abusivo dietro la facciata dell’associazione sportiva maxi sanzione
Un'indagine ha scoperto un’attività di noleggio nautico abusiva nascosta dietro la facciata di un’associazione sportiva a Santa Maria di Leuca. L’operazione ha portato al sequestro di imbarcazioni e a una maxi sanzione, evidenziando come il fenomeno del charter nautico non autorizzato possa rappresentare un rischio per la sicurezza e il rispetto delle normative.
SANTA MARIA DI LEUCA – Dietro lo schermo di un’associazione sportiva dilettantistica si nascondeva, in realtà, un vero e proprio business del noleggio nautico completamente abusivo. È quanto emerso da un’operazione di polizia economico-finanziaria condotta dai finanzieri della Sezione operativa.🔗 Leggi su Lecceprima.it
