Blitz delle forze dell’ordine al party Sigilli al locale abusivo e maxi multa

Le forze dell’ordine sono intervenute durante un party organizzato a Opera per l’8 marzo, interrompendo l’evento in un locale che risultava completamente abusivo. I vigili hanno applicato i sigilli al locale e comminato una maxi multa ai responsabili. L’evento, che coinvolgeva numerose persone, è stato fermato sul posto e i partecipanti sono stati allontanati.

A Opera una festa organizzata per celebrare l’8 marzo è stata interrotta dalle forze dell’ordine in un locale risultato completamente abusivo. L’intervento è avvenuto domenica sera grazie a un’operazione della Polizia locale e dei Carabinieri della locale stazione. La serata, pubblicizzata anche con volantini non autorizzati, era in corso all’interno di uno spazio per eventi appartenente a una società di catering, trasformato di fatto in un locale aperto al pubblico. All’ingresso, a quanto riferito, venivano richiesti circa 30 euro, mentre all’interno venivano servite bevande alcoliche, attività svolte senza le necessarie autorizzazioni. I primi controlli sono stati effettuati da tre agenti della Polizia locale in borghese, entrati nel locale all’orario di apertura per verificare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz delle forze dell’ordine al party. Sigilli al locale abusivo e maxi multa Articoli correlati Rave party abusivo a Padula: bloccate circa 100 persone, l'intervento delle forze dell'ordineStavano allestendo un rave party senza alcuna autorizzazione, questa mattina, in località Mandranello di Padula, nell’area dell’ex polveriera, ma... Giugliano, scoperto deposito abusivo con targhe straniere e sirena delle forze dell’ordineScoperto un deposito abusivo con targhe straniere e persino una sirena delle forze dell’ordine. Contenuti utili per approfondire Blitz delle forze dell'ordine al party... Temi più discussi: Blitz delle forze dell’ordine al party. Sigilli al locale abusivo e maxi multa; Blitz al Parco Sempione, decine di identificati tra degrado e spaccio di droga; Blitz nell’hotel: trovati 40 ospiti irregolari; Trasforma il quartiere in un garage a cielo aperto di auto rubate, blitz delle forze dell’ordine: una denuncia. Bellaria, blitz all’hotel Sidney: trovate 40 persone irregolari, un arrestoOperazione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti di controllo all’Hotel Sidney di Bellaria Igea Marina, dove sono state trovate circa quaranta ... chiamamicitta.it Blitz nell’hotel: trovati 40 ospiti irregolariL’albergo Sidney è finito nel mirino di un controllo interforze. I carabinieri hanno anche arrestato un 26enne per spaccio di droga ... msn.com Durante l’operazione dell’Antidroga venne esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio proprio per far si che l’uomo gettasse l’arma a terra LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/il-pusher-a-giudizio-dopo-il-blitz-nei-boschi-di-morazzone-non-imp - facebook.com facebook Blitz antidroga in Corso Gastaldi: incastrato pusher "itinerante" con cocaina e contabilità dello spaccio x.com