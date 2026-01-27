Donna trovata morta in casa a lanciare l' allarme i vicini che non la sentivano da giorni Corpo in avanzato stato di decomposizione

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo in stato di decomposizione avanzata. Le circostanze del decesso sono sotto indagine per chiarire le cause di questa scomparsa.

UDINE - Non vedono la vicina da giorni: i soccorritori trovano il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Tragico ritrovamento nella tarda serata di ieri a Udine, in viale Cadore. Un intervento dei vigili del fuoco arrivati sul luogo, per soccorso a persona che si è trasformato in un dramma quando, una volta forzato l'ingresso dell'appartamento, è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna. L'allarme L'allarme è scattato attorno alle 20.50 di ieri, lunedì 26 gennaio, dopo che alcuni vicini, preoccupati per l'assenza prolungata della residente, hanno deciso di contattare i soccorsi.

