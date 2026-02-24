Sanremo 2026 Bambole di Pezza | Cantiamo la sorellanza il Festival non ci cambierà

Le Bambole di Pezza hanno deciso di cantare la sorellanza al Festival di Sanremo 2026, malgrado la loro lunga esperienza nel portare avanti questo progetto. La causa deriva dall’intenzione di promuovere un messaggio di unità tra le donne, anche se il festival rappresenta per loro un’esperienza diversa dal passato. Le artiste affermano che, nonostante l’emozione, le Bambole continueranno a rimanere fedeli a sé stesse e alle loro radici. La loro partecipazione coinvolge anche una nuova performance musicale e un messaggio forte.

“Sono tanti anni che portiamo avanti questo progetto, Sanremo è un’esperienza nuova ed emozionante ma le Bambole resteranno le Bambole. Questa è la nostra natura ed è impossibile cambiarla”, assicura Morgana Blue, chitarrista e fondatrice delle Bambole di pezza, anima rock di un Sanremo 2026 che spazierà tra diversi generi musicali. Sul palco dell’Ariston porteranno una ballad come ‘Resta con me’, ma il genere scelto – spiega Morgana in conferenza stampa all’Ariston – non deve ingannare: “Non è una novità – ricorda – anche nel primo disco c’erano ballad e canzoni romantiche. Abbiamo sempre avuto una coerenza con il passato e con il futuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chi sono Bambole di pezza, la band in gara al Festival di Sanremo 2026Bambole di pezza, la band in gara al Festival di Sanremo 2026, si è distinta per aver deciso di portare sul palco un brano che parla di ricordi d’infanzia.

Bambole di Pezza a Sanremo 2026: chi sono i membri del gruppo musicale in gara al FestivalLe Bambole di Pezza, un gruppo musicale emergente, si presentano a Sanremo 2026 con il brano

Sanremo 2026 - Bambole di pezza alle prove con l'orchestra

