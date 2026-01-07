Lezioni di Sharia a Brescia dopo lo scoop del Giornale ora gli islamici provano a imbavagliarci

A Brescia, le recenti lezioni di Sharia hanno attirato l’attenzione e generato tensioni. Dopo l’articolo del Giornale, alcuni gruppi islamici hanno espresso critiche e tentato di limitare l’attività della testata, sollevando questioni di libertà di stampa e dialogo. Questa situazione evidenzia la delicatezza di affrontare temi religiosi e culturali in modo rispettoso e informato, nel rispetto dei principi democratici e della pluralità di opinioni.

Provano nuovamente a imbavagliare e intimidire Il Giornale e anche il centro islamico di Brescia se la prende con la testata. Questo solo per aver raccontato che domenica 4 gennaio si fosse svolta a Brescia una lezione di sharìa, ovvero la sacra legge islamica. Così come abbiamo sottolineato che a organizzare l'evento fosse il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: «Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari'ah». Con la «docenza» di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche «Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca».

