Lezioni di Sharia a Brescia dopo lo scoop del Giornale ora l' imam ci attacca | Islamofobi

A Brescia, le recenti lezioni di Sharia hanno suscitato polemiche, con l'imam che accusa Il Giornale di islamofobia. Dopo lo scoop del quotidiano, anche il centro islamico si è espresso, contestando le interpretazioni e le accuse. La vicenda evidenzia tensioni e divergenze nel dibattito pubblico sulla presenza e le attività legate all'Islam nella città.

Provano nuovamente a imbavagliare e intimidire Il Giornale e anche il centro islamico di Brescia se la prende con la testata. Questo solo per aver raccontato che domenica 4 gennaio si fosse svolta a Brescia una lezione di sharìa, ovvero la sacra legge islamica. Così come abbiamo sottolineato che a organizzare l'evento fosse il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: «Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari'ah». Con la «docenza» di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche «Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca».

"In Italia ci mancavano le lezioni di sharia, ovvero la sacra legge islamica"scrive @giuliasorre95 @ilgiornale: "Siamo a Brescia, e a organizzare l'evento che si è tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio d x.com

«I recenti fatti di cronaca avvenuti a Brescia, legati alle lezioni di Sharia organizzate presso una moschea cittadina, chiamano in causa anche il centro Bayan di Verona, indicando un collegamento con una realtà attiva nel nostro territorio». Lo afferma Paolo Bo - facebook.com facebook

