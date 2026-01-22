Maltempo in Calabria dopo la conta dei danni la Regione a lavoro per la seconda fase dell’emergenza
Dopo le intense precipitazioni che hanno interessato la Calabria nelle ultime ore, la regione si prepara alla fase successiva di gestione dell’emergenza. La conta dei danni è in corso, con particolare attenzione alle aree più colpite nella fascia ionica, al fine di coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e il ripristino delle condizioni sul territorio.
La violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Calabria ha provocato gravi disagi e danni diffusi, in particolare nei territori della fascia ionica. Piogge intense, allagamenti e criticità idrogeologiche hanno messo a dura prova infrastrutture, attività economiche e servizi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
