Maltempo in Calabria dopo la conta dei danni la Regione a lavoro per la seconda fase dell’emergenza

Dopo le intense precipitazioni che hanno interessato la Calabria nelle ultime ore, la regione si prepara alla fase successiva di gestione dell’emergenza. La conta dei danni è in corso, con particolare attenzione alle aree più colpite nella fascia ionica, al fine di coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e il ripristino delle condizioni sul territorio.

La violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Calabria ha provocato gravi disagi e danni diffusi, in particolare nei territori della fascia ionica. Piogge intense, allagamenti e criticità idrogeologiche hanno messo a dura prova infrastrutture, attività economiche e servizi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Piana di Catania, prima conta dei danni da maltempo: è emergenzaLa Piana di Catania si trova ad affrontare i primi dati relativi ai danni causati dal maltempo.

Calabria, il giorno dopo il maltempo: tra devastazione e speranzaLa Calabria si risveglia oggi, all’indomani del violento maltempo che ha messo a dura prova le sue terre e le sue comunità. Strade allagate, frane, tetti scoperchiati e infrastrutture danneggiate: le ... reggiotv.it

Ondata di maltempo in Calabria, circolazione ferroviaria in ripresa nella regioneCircolazione ferroviaria in ripresa in Calabria dopo l'eccezionale ondata di maltempo causato dal ciclone Harry ... quicosenza.it

#Maltempo #Calabria, l’annuncio alla Camera: importante intervento del Governo | VIDEO x.com

Maltempo in Calabria: Vigili del Fuoco in azione senza sosta Prosegue l’impegno dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio regionale a causa delle forti condizioni meteo avverse che stanno interessando la Calabria. I numeri delle ultime 24 ore Dall - facebook.com facebook