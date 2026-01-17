Tragedia nel Lecchese bimbo di un mese trovato nel letto privo di sensi | inutile la corsa in ospedale

Un tragico evento si è verificato questa mattina a Merate, nel Lecchese. Un neonato di un mese è stato trovato dai genitori privo di sensi nel letto. Nonostante l’intervento medico, le condizioni del bambino sono risultate gravi e si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove purtroppo è deceduto. Indagini sono in corso per accertare le cause di questa drammatica situazione.

Merate (Lecco), 17 gennaio 2026 – Tragedia nel Lecchese. Questa mattina, un neonato è stato trovato privo di sensi dai suoi genitori. Immediata la chiamata al 112, ma all’arrivo in ospedale a Merate, per il piccolo non c’è stato nulla da fare: era già deceduto. Sulla vicenda indaga la magistratura. Al risveglio. Questa mattina, sabato 17 gennaio, un bimbo di un mese è stato trovato privo di sensi dai suoi genitori, all’interno della casa dove la famiglia risiede, a Verderio, in provincia di Lecco. Al risveglio, mamma e papà si sono accorti che il piccolo non respirava più. La chiamata al 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia nel Lecchese, bimbo di un mese trovato nel letto privo di sensi: inutile la corsa in ospedale Leggi anche: Madesimo, trovato privo di sensi sulle piste da sci: è gravissimo Leggi anche: Hollywood, il comico Andy Dick trovato privo di sensi dopo una presunta overdose: la polizia indaga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia - Tragedia in un resort a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un bambino di 5 mesi è morto nelle scorse ore dopo essere stato trovato esanime nel letto dai genitori. fanpage.it Tragedia in famiglia. Colto da malore nella culla, muore bimbo di 3 mesi - Ferrara, 16 luglio 2025 – Stava dormendo nella sua culla quando all’improvviso il suo cuoricino si è fermato. ilrestodelcarlino.it Una drammatica tragedia ha scosso la provincia di Lecce, riaccendendo il dibattito sulla gestione responsabile dei cani e sulla sicurezza pubblica. Un cane di razza Amstaff avrebbe aggredito e ucciso... - facebook.com facebook Lecce, incidente e tragedia sfiorata al capolinea: un tronco si spezza e cade sul bus x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.