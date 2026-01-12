Donna investita in via Vico Squarano a Viterbo finisce in ospedale

Una donna è stata investita in via Vico Squarano a Viterbo, lunedì 12 gennaio, poco dopo le 8 del mattino. La vittima stava attraversando la strada a piedi quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e la donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Una donna è stata investita in via Vico Squarano a Viterbo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di lunedì 12 gennaio, mentre la vittima stava attraversando la strada a piedi. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione e restano da chiarire le cause che hanno portato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Investita da un'auto in viale Kennedy, donna di 70 anni finisce in ospedale Leggi anche: Pedone investita da una moto: 76enne finisce in ospedale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viterbo – Donna investita in via Vico Squarano, trasportata in ospedale - L’incidente si è verificato poco dopo le 8, quando una donna è stata travolta da un veicolo mentre stava ... etrurianews.it

Donna di 70 anni investita dalla propria auto in via Pomelli, è grave. #lugano - facebook.com facebook

Incidente sulla variante di Portoferraio: donna investita da una moto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.