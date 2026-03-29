Una donna è caduta in un pozzo nel parco della Pace a Roma ed è rimasta impigliata a circa 16 metri di profondità. L’incidente ha suscitato polemiche e ha portato all’apertura di un’inchiesta sulla sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata recuperata e trasportata in ospedale.

È stata aperta un’inchiesta sulla caduta della donna nel pozzo all’interno del parco della Pace di Roma. La 40enne stava passeggiando con i figli e sarebbe sprofondata perché il coperchio ha ceduto. Il commissariato ha delimitato l’area per procedere alle verifiche sulla sicurezza del parco. La caduta della donna nel pozzo Fabiana Ferrante è un’infermiera 40enne dell’ospedale Bambino Gesù. Nel pomeriggio del 28 marzo stava camminando nel parco della Pace con i figli. L’area è di proprietà del consiglio regionale del Lazio in fondo alla Pisana, ai confini di Roma. Attorno alle 14.40 la donna è caduta in un pozzo sotto gli occhi dei figli. A dare l’allarme è stato il marito, che stava raggiungendo la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna caduta nel pozzo a Roma, polemiche e inchiesta aperta sulla sicurezza al parco della Pace

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