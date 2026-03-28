Nel primo pomeriggio di oggi, una donna è caduta in un pozzo situato nel Parco della Pace a Roma. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno estratto la donna in sicurezza. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora e mezza. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Una donna, nel primo pomeriggio di oggi, è caduta in un pozzo mentre si trovava nel Parco della Pace, a Roma. Salvata dai soccorritori, è ferita ma cosciente Attimi di paura nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Roma, nel quartiere di Monte Stallonara, dove unadonna di 41 anni è caduta all’interno di un pozzo mentre si trovava nel parco della Pace insieme ai figli. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protagonisti di un intervento rapido e delicato che ha evitato conseguenze ben più gravi.La donna è stata individuata e recuperata dai soccorritori,che l’hanno riportata in superficie dopo un’operazione resa complessa dalla natura del punto in cui era precipitata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, donna cade in un pozzo nel Parco della Pace: salvata dai soccorritori

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