Albero crolla nei Fori Imperiali tre persone lievemente ferite durante un’escursione turistica

Durante una visita guidata nei Fori Imperiali, un albero si è improvvisamente abbattuto, ferendo leggermente tre persone. I turisti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per controlli, ma nessuno è in gravi condizioni. La zona è stata messa in sicurezza mentre si valutano le cause del crollo.

Un albero è crollato nei Fori Imperiali, nel cuore del centro storico di Roma, durante una visita turistica guidata. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 16.30, in un’area frequentata da migliaia di visitatori ogni giorno. Il crollo ha colto di sorpresa un gruppo di turisti che si trovava in prossimità del percorso che attraversa i resti dell’antica Roma, tra il Foro di Augusto e il Foro di Traiano. Tre persone sono state leggermente ferite, tutte trasportate in ospedale con codice verde per accertamenti, senza necessità di ricovero. Le ferite sono state attribuite a schegge di legno e caduta di detriti, non a traumi gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albero crolla nei Fori Imperiali, tre persone lievemente ferite durante un’escursione turistica Approfondimenti su Fori Imperiali Caos Roma, crolla un albero ai Fori Imperiali: tre persone schiacciate Questa mattina a Roma, un pino si è abbattuto in via dei Fori Imperiali, nel cuore della città. Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un mese Un altro albero è caduto ai Fori Imperiali di Roma. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro; Albero caduto in viale Trastevere: linee tram 3 e 8 sostituite da navette; Crolla albero ai Fori Imperiali, tre feriti lievi; Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina. Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un meseAncora un albero crollato a Roma, per la terza volta ai Fori Imperiali. Un pino ha ceduto colpendo tre persone. Tra queste una ragazza, trasportata ... iltempo.it Fori Imperiali, crolla un pino fra i turisti: paura a due passi dal Colosseo e tre feritiFori Imperiali, un pino enorme cade fra i turisti: tre feriti e paura a due passi dal Colosseo. Sirene, transenne e traffico impazzito in centro ... romait.it Al via i lavori su Via dei Fori Imperiali per il ripristino di circa 22.000 mq di sampietrini fino a Piazza del Colosseo. La carreggiata sarà ridotta per lasciare più spazio ai pedoni, anche in risposta al forte aumento dei flussi dopo l’apertura della nuova stazione Co - facebook.com facebook Chiusa via dei Fori Imperiali dalle ore 07:13 del 05/01/2026 alle 23:00 del 06/01/2026 su disposizione della Polizia Locale Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Info: tinyurl.com/yerthwnm x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.