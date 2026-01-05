Operatori del 118 brutalmente aggrediti durante un soccorso | Traumi alla testa e ferite su tutto il corpo

Da napolitoday.it 5 gen 2026

Recentemente, operatori del 118 sono stati vittime di un’aggressione ad Ischia durante un intervento di soccorso. L’episodio ha causato traumi alla testa e ferite su tutto il corpo, evidenziando le difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente da chi opera nel settore dell’emergenza sanitaria. La notizia sottolinea l’importanza di garantire maggiore protezione e sicurezza a chi si dedica al soccorso e alla tutela della comunità.

Nei giorni scorsi è stata registrata una violenta aggressione ai danni di alcuni operatori del 118 ad Ischia. Gli operatori hanno riportato ferite fisiche e danni al mezzo sanitario. A denunciare quanto accaduto è un autista soccorritore del 118, che ha diffuso documentazione medica e denuncia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

