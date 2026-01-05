Operatori del 118 brutalmente aggrediti durante un soccorso | Traumi alla testa e ferite su tutto il corpo

Recentemente, operatori del 118 sono stati vittime di un’aggressione ad Ischia durante un intervento di soccorso. L’episodio ha causato traumi alla testa e ferite su tutto il corpo, evidenziando le difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente da chi opera nel settore dell’emergenza sanitaria. La notizia sottolinea l’importanza di garantire maggiore protezione e sicurezza a chi si dedica al soccorso e alla tutela della comunità.

Nei giorni scorsi è stata registrata una violenta aggressione ai danni di alcuni operatori del 118 ad Ischia. Gli operatori hanno riportato ferite fisiche e danni al mezzo sanitario. A denunciare quanto accaduto è un autista soccorritore del 118, che ha diffuso documentazione medica e denuncia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Operatori del 118 brutalmente aggrediti durante un soccorso: "Traumi alla testa e ferite su tutto il corpo" Leggi anche: Foggia, donna morta nell’intervento di emergenza: operatori del 118 aggrediti Calci e pugni Leggi anche: Operatori del 118 aggrediti dai parenti di una paziente deceduta: pugni, calci e lancio di oggetti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Taglia la strada all'ambulanza, poi minaccia l'equipaggio: Se non avete il ferito a bordo faccio una segnalazione; Capodanno di tensione: carabinieri intervengono in hotel, ambulanza danneggiata e 50 giorni di prognosi per due operatori del 118; Sorso, aggredito alla vigilia di Natale: 52enne in Rianimazione; Tre sospettati per il pestaggio a Sorso: la vittima è ancora in coma. Operatori del 118 brutalmente aggrediti durante un soccorso: "Traumi alla testa e ferite su tutto il corpo" - Nei giorni scorsi è stata registrata una violenta aggressione ai danni di alcuni operatori del 118 ad Ischia. napolitoday.it

Ischia, aggrediti soccorritori del 118: autista ferito e ambulanza distrutta - Il 31 dicembre a Ischia, due soccorritori del 118 sono stati aggrediti mentre prestavano assistenza in un'emergenza. cronachedellacampania.it

Donna muore dopo un malore, i parenti aggrediscono gli operatori del 118 - E' successo a Foggia ieri sera, quando uomini in servizio per il 118 sono stati aggrediti mentre cercavano di salvare una donna colpita da arresto cardiaco, poi ... quotidianodipuglia.it

Bene l’organizzazione, mentre qualche pecca è stata registrata sul fronte della comunicazione: alcuni operatori hanno potuto dare chiarimenti ai clienti sulla Ztl a pochi giorni dalla serata del 31 - facebook.com facebook

128 giornalisti e operatori dei media, tra cui 10 donne, sono state uccise nel 2025, secondo la lista definitiva pubblicata il 31 dicembre dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ). Il dato più drammatico arriva dal Medio Oriente e dal Mondo Arabo: 74 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.