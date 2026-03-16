«Domenica In è anche questo», ha detto Mara Venier abbracciando e stringendo Marco a sé, ringraziandolo per esserle stato vicino e averla sostenuta nel tempo: «In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l'azienda. Mi mancherai tantissimo. Non potevo non farlo.». Peccato che, un attimo dopo, Mammucari abbia pensato male di sollevare un cartello con su scritto «Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima», coprendo il volto di Pino Strabioli e rompendo, di fatto, un momento di commozione che sarebbe stato la chiusa perfetta per la puntata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Domenica In e l'ineleganza di Teo Mammucari che fa arrabbiare Mara Venier (e non solo)

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