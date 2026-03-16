Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo, Mara Venier si è lasciata andare a una frase dura rivolta a Teo Mammuccari, chiamandolo

Momento di forte tensione a Domenica In durante la puntata del 15 marzo. Mara Venier si commuove salutando uno storico cameraman, ma un gesto di Teo Mammuccari rompe l'atmosfera. Nuovo scontro tra Mara Venier e Teo Mammuccari a Domenica In. Durante la puntata del 15 marzo del contenitore di Rai 1, la conduttrice si è mostrata ancora una volta insofferente nei confronti del suo compagno di viaggio di questa stagione. Un intervento di Mammuccari, giudicato fuori luogo, ha fatto perdere la pazienza a Zia Mara proprio in uno dei momenti più delicati della trasmissione. Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti La puntata è stata particolarmente intensa per Mara Venier, che nel corso della giornata ha ricordato con commozione l'amica Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: "Sei un pirla"

Articoli correlati

Leggi anche: A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: “Sei un pirla, non capisci”

Leggi anche: "Tu sei un pirla, non capisci i momenti": la sfuriata di Mara Venier a Teo Mammucari alla fine di Domenica In

Avete visto cos’è successo a Domenica In Mara Venier furiosa con Mammucari, se ne va arrabbiata

Contenuti utili per approfondire Mara Venier

Temi più discussi: Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma...; Mara Venier, l’addio all’amica Enrica Bonaccorti: Era la mia poetessa, mi resterà nel cuore; Domenica In, gli ospiti del'8 marzo da Elettra Lamborghini ad Alessandro Gassman; Domenica In, anticipazioni del 15 marzo: Mara Venier omaggia Enrica Bonaccorti.

A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: Sei un pirla, non capisciMara Venier ha perso la pazienza con Teo Mammucari a Domenica In. Durante la puntata del 15 marzo, arrivata al momento del saluto finale, la conduttrice ha urlato sei un pirla al conduttore, che ha ... fanpage.it

Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: Sei un pirlaMomento di forte tensione a Domenica In durante la puntata del 15 marzo. Mara Venier si commuove salutando uno storico cameraman, ma un gesto di Teo Mammuccari rompe l'atmosfera. movieplayer.it

#MaraVenier si arrabbia in diretta con #TeoMammicari Ieri pomeriggio in chiusura di #DomenicaIn la Venier ha portato a centro studio un cameraman che dopo 30 anni di lavoro in Rai andrà in pensione. La padrona di casa commossa, come riporta #Biccy, h - facebook.com facebook

Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com