Domenica In gli ospiti di oggi atteso Rupert Everett

Oggi a Domenica In sono previsti gli interventi di Rupert Everett e un omaggio a Gino Paoli. È annunciato anche il ritorno di Mammucari, dopo alcune settimane di assenza a causa di divergenze passate. La puntata include diverse interviste e spettacoli, con la partecipazione di altri ospiti non ancora comunicati.

Grande puntata oggi di Domenica In con Rupert Everett e l'omaggio doveroso a Gino Paoli, ci sarà anche il ritorno di Mammucari dopo gli screzi delle precedenti settimane Oggi va in onda una nuova puntata diDomenica In, diversi gli ospiti che faranno parte di questa puntata speciale che sarà dedicata anche aGino Paoli.Infatti è dovuto l’omaggio da parte di Mara Venier che dedicherà parte del pomeriggio al grande cantautore scomparso qualche giorno fa. Attesissimo ancheRupert Everett, attore di grandi film comeIl matrimonio del mio migliore amica, Un marito ideale, Sogno di una notte di mezza estate, Prêt-à-Porter, The Happy Prince. La puntata di oggi diDomenica Insi apre alle 14. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Domenica In, gli ospiti di oggi, atteso Rupert Everett Articoli correlati Trama, cast e trailer del film di Giulio Base "Il Vangelo di Giuda". Con Giancarlo Giannini e Rupert Everett. Il video di Amica.it(askanews) – In anteprima il trailer del film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, con Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel... Domenica In, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggiTra gli ospiti, Luisa Ranieri che si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova... Contenuti e approfondimenti su Rupert Everett Temi più discussi: Domenica In ricorda Gino Paoli; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti oggi 29 marzo su Raiuno; Domenica In, gli ospiti del 29 marzo: la puntata si apre con l’omaggio a Gino Paoli. Domenica in, gli ospiti del 29 marzo da Rupert Everett a Ivana SpagnaMara Venier dedicherà l'apertura della puntata al ricordo di Gino Paoli, scomparso recentemente ... msn.com Domenica In in tv oggi domenica 29 marzo, dall'omaggio a Gino Paoli agli ospiti Rupert Everett e Ivana SpagnaTorna l’appuntamento con Domenica In, il 29 marzo dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio ... corrieredellumbria.it A "Domenica In": domenica 29 marzo tra gli ospiti Rupert Everett, Serena Grandi.. Ospite in studio anche Rupert Everett, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile. Tra gli o - facebook.com facebook L’attore britannico Rupert Everett sarà ospite in studio di Mara Venier per una lunga intervista. #DomenicaIn aprirà ricordando Gino Paoli, con Aragozzini, Lavezzi, Gianco e Malika Ayane che canterà “Il cielo in una stanza”. Poi spazio a Ivana Spagna e Seren x.com