Domenica In domenica 11 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Domenica 11 gennaio torna l’appuntamento con ‘Domenica In’, condotto da Mara Venier. Insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, il programma propone un approfondimento di attualità, interviste e momenti di intrattenimento. L’appuntamento è fissato per oggi alle 14, offrendo agli spettatori un’opportunità di aggiornarsi e trascorrere il pomeriggio in compagnia di un format consolidato e riconosciuto.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 11 gennaio, alle 14.00 su Rai1. Tra gli ospiti, Luisa Ranieri che si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie .

