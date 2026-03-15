Domenica In torna anche questa settimana con una nuova puntata condotta da Mara Venier. La conduttrice ha deciso di rendere omaggio a Enrica Bonaccorti durante la trasmissione del 15 marzo. L’appuntamento su Rai1 prevede momenti di intrattenimento e ricordi dedicati alla giornalista e scrittrice. La puntata sarà trasmessa domenica pomeriggio, come di consueto, senza interruzioni.

Non c’è fine settimana senza Domenica In: anche questa settimana la regina del pomeriggio di Rai1 torna con una nuova puntata del suo show. A partire dalle 14.00 del 15 marzo Mara Venier accompagnerà gli spettatori in un pomeriggio ricco di emozioni e storie toccanti: la conduttrice infatti dedicherà la puntata alla grande amica Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Domenica In, le anticipazioni del 15 marzo. La puntata di Domenica In del 15 marzo sarà all’insegna del ricordo: il pomeriggio di Rai1 sarà infatti dedicato a Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo. La conduttrice combatteva da un anno contro un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 15 marzo: Mara Venier omaggia Enrica Bonaccorti

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