Domenica delle Palme Papa Leone | Dio rifiuta la guerra nessuno può usarlo per giustificarla

Domenica delle Palme, il Papa ha commentato che Dio rifiuta la guerra e che nessuno può usare questa convinzione per giustificarla. La cerimonia si è svolta in piazza San Pietro, con la partecipazione di migliaia di fedeli, segnando l'inizio delle celebrazioni della Settimana Santa. Le parole del Papa sono state pronunciate durante la messa che ha aperto le attività religiose di questo periodo.

CITTÀ DEL VATICANO «Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: “Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue”». Leone XIV celebra la Domenica delle Palme, in piazza San Pietro ci sono migliaia di persone ad assistere alla processione e alla Messa ed è la prima volta che apre da Papa la Settimana Santa, l’anno scorso Francesco non poteva presiedere le messe ma non rinunciò a salutare ogni volta i fedeli in quella che sarebbe stata la sua ultima Pasqua, prima di morire all’alba del Lunedì dell’Angelo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla

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