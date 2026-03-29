Questa mattina in Cattedrale si sono svolte le celebrazioni della Domenica delle palme, segnando l'inizio della settimana santa. L'arcivescovo ha tenuto un'omelia in cui ha affrontato il tema dell’azzardo, riferendosi alla sua presenza e alle implicazioni sociali. La cerimonia ha coinvolto fedeli e rappresentanti ecclesiastici, dando il via alle settimane di preparazione alla Pasqua.

L'arcivescovo ha accolto centinaia di fedeli e dato il via alle celebrazioni della Settimana Santa che condurrà alla Pasqua. Nel suo discorso ha invitato a seguire Gesù con umiltà e a essere testimoni di amore e speranza Inizia la settimana santa in Cattedrale. L'arcivescovo Corrado Lorefice ha dato il via questa mattina alle celebrazioni della Domenica delle palme che porteranno alla Pasqua. “Andiamo, dunque, sorelle e fratelli, dietro al principe della pace, seguiamolo osannando la sua umiltà e la sua mitezza perché questa settimana santa ci renda tutti, con e come lui, operatori ed evangelizzatori di pace” ha detto nella sua omelia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Domenica delle palme in Cattedrale, l'omelia di Lorefice: "Osiamo il sogno dell'azzardo nel nome della pace"

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