Domenica delle Palme la Polizia di Israele impedisce al Cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro

Domenica delle Palme, la Polizia di Israele ha impedito al Cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro. La comunicazione ufficiale del Patriarcato di Gerusalemme riferisce che il religioso e altri membri sono stati fermati mentre si recavano privatamente, senza partecipare a processioni o cerimonie, e sono stati obbligati a tornare indietro. La decisione ha suscitato reazioni nella comunità religiosa locale.

TERRA SANTA. La nota diffusa dal Patriarcato di Gerusalemme: «Fermati mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». La Polizia: ragioni di sicurezza. «Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Domenica delle Palme, la Polizia di Israele impedisce al Cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro Articoli correlati Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeIl cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro Aggiornamenti e notizie su Domenica delle Palme la Polizia di... Temi più discussi: Proteste in Israele contro la guerra represse duramente; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Lo sdegno dell'Italia; L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apreQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mon ... gazzettadiparma.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it TENSIONE ALLE STELLE TRA IL VATICANO E ISRAELE – LA POLIZIA ISRAELIANA HA IMPEDITO AL CARDINALE... x.com La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro Lo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore "Questa mattina, la polizia israeliana ha impe - facebook.com facebook