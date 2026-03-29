Domenica delle Palme il Vescovo | L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male

Domenica delle Palme si è svolta in una cattedrale affollata in Città Alta, dove si è tenuta la tradizionale processione con rami d’ulivo guidata dal vescovo. Durante l’evento, il vescovo ha parlato dell’amore di Dio e della sua presenza anche nei momenti di sofferenza e male. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e si è conclusa con la benedizione dei rami.

VERSO LA PASQUA. Cattedrale gremita in Città Alta per la Domenica delle Palme. La tradizionale processione con i rami d’ulivo insieme a monsignor Francesco Beschi. «La Croce è rappresentativa di ogni sofferenza umana e dolore, di cui il mondo attuale riempie i nostro occhi. Solo l’amore di Dio non ci abbandona al vuoto della morte, del peccato, del male»: queste le parole del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, nell’omelia in Cattedrale nella Domenica delle Palme. La cerimonia di domenica 29 marzo è stata seguita dalla tradizionale processione per le vie di Città Alta con i rami d’ulivo dopo la benedizione. «Gesù ci è vicino nella sofferenza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Domenica delle Palme, il Vescovo: «L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male» Articoli correlati Domenica delle Palme, Papa Leone: «Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla»CITTÀ DEL VATICANO «Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Leggi anche: L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi” Tutti gli aggiornamenti su Domenica delle Palme il Vescovo L'amore... Temi più discussi: Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; La Domenica delle Palme in Duomo; Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d'ulivo. Domenica delle Palme: significato e cosa si celebraLa Domenica delle Palme, che segna l'inizio della Settimana Santa, celebra l’ingresso di Gesù come un re a Gerusalemme. Scopriamone i simboli ... libreriamo.it Domenica delle Palme 2026: cos’è, perché servono i rami d’ulivo | Origini: cosa si celebra prima della PasquaDomenica delle Palme 2026 cos'è: origini e significato della festa che precede la Pasqua del Signore. I rami d'ulivo, il Golgotha e la pace di Dio ... ilsussidiario.net Nelle prime ore di domenica 29 marzo, sei palestinesi sono stati uccisi e altri quattro feriti in un raid aereo israeliano ad al-Mawasi, nella parte occidentale di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sono tre poliziotti e l’infermiere Mohamme x.com Buona domenica delle Palme!! Inizia la settimana Santa in uno dei momenti peggiori della nostra storia moderna. Insieme a benedire i rametti di ulivo, preghiamo tutti insieme per la pace. - facebook.com facebook