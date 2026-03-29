Domenica delle Palme il Vescovo | L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male - Video

Domenica delle Palme si è svolta in Città Alta con una processione che ha coinvolto molti fedeli. La celebrazione si è tenuta nella cattedrale, con il Vescovo che ha partecipato alla cerimonia portando i rami d’ulivo. Durante l’evento, il Vescovo ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che l’amore di Dio non ci abbandona di fronte al male.

VERSO LA PASQUA. Cattedrale gremita in Città Alta per la Domenica delle Palme. La tradizionale processione con i rami d’ulivo insieme a monsignor Francesco Beschi. «La Croce è rappresentativa di ogni sofferenza umana e dolore, di cui il mondo attuale riempie i nostro occhi. Solo l’amore di Dio non ci abbandona al vuoto della morte, del peccato, del male»: queste le parole del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, nell’omelia in Cattedrale nella Domenica delle Palme. La cerimonia di domenica 29 marzo è stata seguita dalla tradizionale processione per le vie di Città Alta con i rami d’ulivo dopo la benedizione. «Gesù ci è vicino nella sofferenza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Domenica delle Palme, il Vescovo: «L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male» - Video Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle Palme, il Vescovo: «L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male» Domenica delle Palme, Papa Leone: «Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla»CITTÀ DEL VATICANO «Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Contenuti utili per approfondire Domenica delle Palme il Vescovo L'amore... Temi più discussi: Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; La Domenica delle Palme in Duomo; Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d'ulivo. Domenica delle Palme: significato e cosa si celebraLa Domenica delle Palme, che segna l'inizio della Settimana Santa, celebra l’ingresso di Gesù come un re a Gerusalemme. Scopriamone i simboli ... libreriamo.it Domenica delle Palme 2026: cos’è, perché servono i rami d’ulivo | Origini: cosa si celebra prima della PasquaDomenica delle Palme 2026 cos'è: origini e significato della festa che precede la Pasqua del Signore. I rami d'ulivo, il Golgotha e la pace di Dio ... ilsussidiario.net PARTE LA DOMENICA DI LBA! C'è il big match tra Venezia e Trento. LIVE: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/dinamo-sassari-vs-nutribullet-treviso-dove-in-tv-preview-diretta-17-30-357866 - facebook.com facebook