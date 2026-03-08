Angelus 8 marzo 2026 Papa Leone XIV | Cessi il fragore delle bombe e tacciano le armi

Durante l’Angelus di oggi, Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione sulla necessità di fermare le ostilità in Medioriente, chiedendo che “cessi il fragore delle bombe” e che le armi si tacitino. Il pontefice ha rivolto nuovamente un appello alla pace, invitando le parti coinvolte a mettere fine alle tensioni e ai conflitti armati. La sua richiesta si rivolge a tutte le nazioni interessate dalla crisi.

Papa Leone XIV all'Angelus odierno ha ribadito il suo appello alla pace e affinché "cessi il fragore delle bombe" in particolare riguardo il conflitto in Medioriente. Anche in questa terza domenica di Quaresima papa Leone XIV si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per recitare il consueto Angelus domenicale insieme ai fedeli e pellegrini che riempiono piazza San Pietro. Queste pagine evangeliche conducono ad essere cristiani con maggiore gioia, afferma il papa. Questo perché l'incontro con Gesù "attiva nel profondo di ciascuno una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna". Riflette sul fatto che moltissime persone cercano questa sorgente spirituale.