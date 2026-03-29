Domenica della Pace? Un altro anno forse Però non si sa quale  

Domenica dedicata alla Pace, tradizionalmente celebrata sia in ambito religioso che laico, si presenta quest’anno con un senso di incertezza. La giornata si svolge in un clima di attesa e riflessione, mentre alcuni osservatori notano come questa ricorrenza si trovi al centro di un paradosso tra le aspettative e la realtà delle situazioni attuali. La data, come ogni anno, invita a un momento di confronto e di memoria collettiva.

Nella giornata odierna, dove per tradizione religiosa, dove per usanza laica, è dedicata alla Pace. Da qualche anno, in entrambe le ipotesi, a molti starà sembrando di trovarsi al centro di un paradosso sui generis. Simile a quelli che, in situazioni normali, vengono additati come ipotesi estreme, quindi da prevenire o evitare per quanto possa essere possibile. Se si fa una ricognizione, seppure superficiale, di quanto è avvenuto e continua ancora a verificarsi, si potrà arrivare, senza ombra di dubbio, a una conclusione accettabile. Senza ombra di dubbio, chiunque degli aventi titolo per poterlo fare, avesse dichiarato di voler definire il proprio comportamento come dettato dal “pro bono pacis”, stava mentendo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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