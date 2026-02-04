Chiara Ferragni torna a dedicarsi alla sua vita di influencer e imprenditrice, dopo essere stata prosciolta nel caso Pandorogate. La fashion blogger riceve un’offerta che sembra troppo allettante per rifiutare, ma i dubbi non le mancano. Per ora, si prende un po’ di tempo per decidere cosa fare.

Dopo essere stata prosciolta per il Pandorogate, Chiara Ferragni sta tornando alla sua vita di imprenditrice, influencer e corteggiatissima testimonial. E la corte gliela fanno anche le piattaforme tv. Stando a quanto rivela Chi, Netflix ha iniziato un vero e proprio pressing su Ferragni per realizzare una docuserie a lei dedicata. Il compenso offerto sarebbe di quelli da fare girare la testa ma l’ex moglie di Fedez non avrebbe ancora preso una decisione. Mettersi di nuovo a nudo dopo gli ultimi due difficilissime anni in cui le è stato spezzato il cuore e pure il suo impero commerciale ha subito un deciso spezzatino, è forse troppo per lei. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Chiara Ferragni e quell'offerta generosa alla quale forse non sa dire di no. Perché tanti dubbi?

Netflix ha fatto un’offerta da milioni di euro a Chiara Ferragni, ma ancora non ha deciso se accettare.

Chiara Ferragni ha recentemente affrontato un momento difficile legato alla vicenda del Pandoro-gate, che si è conclusa con il suo proscioglimento.

