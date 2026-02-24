Filippo Turconi | Bene l’ambientamento in Bardiani Al posto di Finn forse avrei detto ‘no’ a un altro anno da U23

Filippo Turconi ha commentato il suo ambientamento positivo con la Bardiani, attribuendo la buona accoglienza al nuovo ruolo nel team. Ha anche spiegato che, al suo posto, avrebbe preferito rifiutare un altro anno tra gli Under 23, preferendo passare subito alla categoria senior. La sua esperienza sul campo e le scelte fatte dimostrano un’attitudine concreta verso il futuro nel ciclismo professionistico. Turconi ha condiviso questi dettagli durante l’ultima puntata di Bike Today.

Filippo Turconi è stato l’ospite della nuova puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport e che ogni settimana vede protagonista un volto del ciclismo italiano. Questa volta è stato il ventenne della Bardiani a raccontarsi, con la nuova stagione da professionista, con molti obiettivi e traguardi da raggiungere. Sull’inizio di stagione: “ La stagione nuova è appena iniziata e le prime sensazioni sono molto buone. Ora ho iniziato con un programma, diciamo, tra i grandi, quindi diverso rispetto a quello dell’anno scorso e son contento”. Correre tra i professionisti dopo gli anni da Under 23: “Fino all’anno scorso potevamo ancora competere in competizioni Under 23 e questo, soprattutto al gruppo dei giovani, serviva magari per dare morale perché lì riuscivamo a fare comunque risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bike Today | Filippo Turconi pronto al salto di qualità nel 2026Filippo Turconi si prepara a fare un passo avanti nel suo percorso nel mondo delle bici.